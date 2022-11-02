社会人野球の第４７回日本選手権第４日は２日、京セラドーム大阪で１回戦３試合が行われ、パナソニック、王子、日本通運が２回戦に進んだ。

パナソニックは植田が４打点を挙げ、セガサミーを５―３で破った。王子は高島が８回１失点と好投し、航空自衛隊千歳を４―１で下した。日本通運はカナフレックスに１０―０で七回コールド勝ちした。