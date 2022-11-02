新生銀とＳＢＩ証券、新生証券の業務移管で合意 新生証は廃業へ
2022年11月02日16時31分
新生銀行とＳＢＩ証券は２日、新生証券（東京）の業務を新生銀またはＳＢＩ証券に移管することで基本合意したと発表した。移管されない業務は終了し、新生証は廃業する方針。廃業の時期などは未定という。
新生銀とＳＢＩ証券、新生証券の業務移管で合意 新生証は廃業へ
2022年11月02日16時31分
新生銀行とＳＢＩ証券は２日、新生証券（東京）の業務を新生銀またはＳＢＩ証券に移管することで基本合意したと発表した。移管されない業務は終了し、新生証は廃業する方針。廃業の時期などは未定という。
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