砲丸投げの中村太地が引退 陸上男子
2022年11月02日16時30分
陸上男子砲丸投げの日本記録保持者、中村太地（２９）が今季限りで現役を引退することが２日、所属先のミズノから発表された。今後は教員を目指して勉学に励むという。
中村は２０１８年５月に１８メートル８５の日本新記録を樹立した。
砲丸投げの中村太地が引退 陸上男子
2022年11月02日16時30分
陸上男子砲丸投げの日本記録保持者、中村太地（２９）が今季限りで現役を引退することが２日、所属先のミズノから発表された。今後は教員を目指して勉学に励むという。
中村は２０１８年５月に１８メートル８５の日本新記録を樹立した。
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