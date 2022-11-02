陸上男子砲丸投げの日本記録保持者、中村太地（２９）が今季限りで現役を引退することが２日、所属先のミズノから発表された。今後は教員を目指して勉学に励むという。

中村は２０１８年５月に１８メートル８５の日本新記録を樹立した。