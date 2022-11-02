衆院選の「１票の格差」を是正するため、小選挙区を１５都県で「１０増１０減」する公職選挙法改正案は２日、衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員会で審議入りした。これに先立つ理事会で、８日の質疑後に採決することを決定。本会議採決と参院審議を経て、今国会で成立する見通しだ。