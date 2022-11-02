我妻建治氏死去（成城大名誉教授、元学長・日本史学）
2022年11月02日15時39分
我妻 建治氏（あがつま・けんじ＝成城大名誉教授、元学長・日本史学）１０月２５日午後２時１０分、慢性腎不全のため死去、８９歳。宮城県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻多賀子（たかこ）さん。
我妻建治氏死去（成城大名誉教授、元学長・日本史学）
2022年11月02日15時39分
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