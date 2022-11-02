ＮＨＬ試合結果（１日）
2022年11月02日15時35分
ライトニング ４―３ セネタース
レンジャーズ １―０ フライヤーズ
ゴールデンナ ３―２ キャピタルズ
イツ
ワイルド ４―１ カナディアン
ズ
ブルーインズ ６―５ ペンギンズ
アイランダー ３―１ ブラックホー
ズ クス
スターズ ５―２ キングズ
オイラーズ ７―４ プレデターズ
クラーケン ５―４ フレームズ
コヨーテス ３―１ パンサーズ
デビルズ ５―２ カナックス
ダックス ６―５ シャークス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１日）
2022年11月02日15時35分
ライトニング ４―３ セネタース
レンジャーズ １―０ フライヤーズ
ゴールデンナ ３―２ キャピタルズ
イツ
ワイルド ４―１ カナディアン
ズ
ブルーインズ ６―５ ペンギンズ
アイランダー ３―１ ブラックホー
ズ クス
スターズ ５―２ キングズ
オイラーズ ７―４ プレデターズ
クラーケン ５―４ フレームズ
コヨーテス ３―１ パンサーズ
デビルズ ５―２ カナックス
ダックス ６―５ シャークス
（時事）
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