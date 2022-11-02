補正予算に４４６４億円 馬毛島基地整備や誘導弾購入―防衛省
2022年11月02日15時34分
防衛省は２日、自民党国防部会などの会合で、２０２２年度第２次補正予算案に４４６４億円を計上する方針を説明した。米軍機訓練移転に伴う馬毛島（鹿児島県西之表市）での自衛隊基地建設計画に関し、滑走路の施設整備などで２１７９億円。誘導弾購入など装備品の維持整備関係で３２４億円を盛り込んだ。
補正予算に４４６４億円 馬毛島基地整備や誘導弾購入―防衛省
2022年11月02日15時34分
防衛省は２日、自民党国防部会などの会合で、２０２２年度第２次補正予算案に４４６４億円を計上する方針を説明した。米軍機訓練移転に伴う馬毛島（鹿児島県西之表市）での自衛隊基地建設計画に関し、滑走路の施設整備などで２１７９億円。誘導弾購入など装備品の維持整備関係で３２４億円を盛り込んだ。
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