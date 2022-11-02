国民民主党は２日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を受け、被害者救済の案をまとめた。偽計など不当な手段を用いた「心理的支配利用」による寄付募集を禁じる新法創設が柱。家族に不利益を与えないようにする配慮義務を設け、配偶者や子どもが当事者として損害賠償請求できる仕組みづくりも盛り込んだ。



与党、「悪質寄付規制」の新法先送り 消費者契約法改正を優先

大 塚 耕 平政調会長は記者団に「できるだけ今国会で成案化すべきだ。与党も含めた他党との調整は、可能であればやりたい」と述べた。