西武の山田遥楓内野手（２６）と日本ハムの佐藤龍世内野手（２５）の交換トレードが成立し、２日に両球団から発表された。

両選手とも内野の複数ポジションを守れる右打ち。山田は佐賀工高からドラフト５位で２０１５年に西武入団。通算１９８試合に出場し、打率１割８分８厘。佐藤は富士大からドラフト７位で１９年に西武入り。昨季途中のトレードで日本ハムに加入し、通算１４０試合で、打率１割８分。