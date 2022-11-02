厚生労働省は２日、生活保護の８月分の申請件数が前年同月比７．１％増の２万５６２件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは４カ月連続。新型コロナウイルスの流行などが影響している可能性があり、同省担当者は「引き続き動向を注視していく」としている。