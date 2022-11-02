【１次リーグ】

▽Ａ組 リバプール（イングランド）２―０ナポリ（イタリア）、アヤックス（オランダ）３―１レンジャーズ（スコットランド）

▽同最終順位 (1)ナポリ 勝ち点１５(2)リバプール１５(3)アヤックス６(4)レンジャーズ０

▽Ｂ組 ポルト（ポルトガル）２―１Ａマドリード（スペイン）、レーバークーゼン（ドイツ）０―０クラブブルージュ（ベルギー）

▽同最終順位 (1)ポルト 勝ち点１２(2)クラブブルージュ１１(3)レーバークーゼン５(4)Ａマドリード５

▽Ｃ組 バイエルンミュンヘン（ドイツ）２―０インテルミラノ（イタリア）、バルセロナ（スペイン）４―２プルゼニ（チェコ）

▽同最終順位 (1)バイエルンミュンヘン 勝ち点１８(2)インテルミラノ１０(3)バルセロナ７(4)プルゼニ０

▽Ｄ組 Ｅフランクフルト（ドイツ）２―１スポルティング（ポルトガル）、トットナム（イングランド）２―１マルセイユ（フランス）

▽同最終順位 (1)トットナム 勝ち点１１(2)Ｅフランクフルト１０(3)スポルティング７(4)マルセイユ６

（各組上位２チームが決勝トーナメント進出。同勝ち点の順位は規定による）

（時事）