感染症法改正案、４日に衆院委採決
2022年11月02日09時58分
衆院厚生労働委員会は２日の理事会で、今後の感染症まん延に備えて大規模病院に病床確保などを義務付ける感染症法改正案について、４日に岸田文雄首相が出席して質疑を行った後、採決することで合意した。
感染症法改正案、４日に衆院委採決
2022年11月02日09時58分
衆院厚生労働委員会は２日の理事会で、今後の感染症まん延に備えて大規模病院に病床確保などを義務付ける感染症法改正案について、４日に岸田文雄首相が出席して質疑を行った後、採決することで合意した。
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