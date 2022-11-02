柴崎は途中出場 スペイン・サッカー
2022年11月02日08時00分
【ロンドン時事】サッカーのスペイン２部リーグで１日、レガネスの柴崎岳は敵地でのイビサ戦に後半途中から出場した。チームは２―０で勝った。
柴崎は途中出場 スペイン・サッカー
2022年11月02日08時00分
【ロンドン時事】サッカーのスペイン２部リーグで１日、レガネスの柴崎岳は敵地でのイビサ戦に後半途中から出場した。チームは２―０で勝った。
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