アフガンのケシ栽培３割増 麻薬原料、タリバン政権下で禁止も―国連
2022年11月02日07時39分
【ニューデリー時事】国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）は１日、アフガニスタンにおける麻薬の原料ケシの今年の栽培面積が前年に比べ３２％増加したと発表した。昨年８月にイスラム主義組織タリバンが実権を掌握して以降初の調査。調査開始以来３番目の広さだが、ほとんどはタリバン暫定政権が今年４月にケシ栽培禁止を発表する前に作付けされたという。
アフガンのケシ栽培３割増 麻薬原料、タリバン政権下で禁止も―…
2022年11月02日07時39分
【ニューデリー時事】国連薬物犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）は１日、アフガニスタンにおける麻薬の原料ケシの今年の栽培面積が前年に比べ３２％増加したと発表した。昨年８月にイスラム主義組織タリバンが実権を掌握して以降初の調査。調査開始以来３番目の広さだが、ほとんどはタリバン暫定政権が今年４月にケシ栽培禁止を発表する前に作付けされたという。
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