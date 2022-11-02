２日の朝刊（都内最終版）☆１
2022年11月02日06時56分
【１面トップ】
〔朝日〕「危険」多数通報 対応怠る 雑踏１５６人死亡 韓国警察が謝罪
〔毎日〕７月参院選「違憲」 １票の格差３．０３倍 合区後初判断 仙台高裁判決
〔読売〕企業型ＤＣ 年金資産放置１１２万人 転職・退職時 手続きせず 総額２６００億円 手数料で目減り
〔日経〕米、対中規制に追随要求 半導体 日本など同盟国に 製造装置・人材も対象
〔産経〕冬の節電要請 来月から 政府決定 全国 数値目標なし ７年ぶり、３月末まで
〔東京〕ジブリパーク 愛知に開園 きっとすてきな出会い 「作品に入ったみたい」
【共通ニュース】
◆救済新法「今国会は困難」 与党 献金規制・家族ら返金要請
◆国葬検証 与野党が初協議 今国会で「一定の方向性」
◆麻生氏、尹氏と会談へ きょう訪韓 徴用工問題か
◆大手電力９社赤字 中間決算 燃料費上昇響く▽規制料金 値上げ検討
◆トヨタ、純利益２３％減 ４～９月１兆１７１０億円 原材料高響く
◆Ｗ杯カタール大会日本代表 ２６人決定 久保・冨安ら１９人初選出
◆秋の褒章７１７人２９団体▽「職人」面白い小説追求 作家 大沢在昌さん
◆佐賀にオスプレイ 地元漁協が容認へ
◆創業者の長男を任意聴取 王将社長射殺 不適切取引解明へ（続）