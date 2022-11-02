【１面トップ】

〔朝日〕「危険」多数通報 対応怠る 雑踏１５６人死亡 韓国警察が謝罪

〔毎日〕７月参院選「違憲」 １票の格差３．０３倍 合区後初判断 仙台高裁判決

〔読売〕企業型ＤＣ 年金資産放置１１２万人 転職・退職時 手続きせず 総額２６００億円 手数料で目減り

〔日経〕米、対中規制に追随要求 半導体 日本など同盟国に 製造装置・人材も対象

〔産経〕冬の節電要請 来月から 政府決定 全国 数値目標なし ７年ぶり、３月末まで

〔東京〕ジブリパーク 愛知に開園 きっとすてきな出会い 「作品に入ったみたい」

【共通ニュース】

◆救済新法「今国会は困難」 与党 献金規制・家族ら返金要請

◆国葬検証 与野党が初協議 今国会で「一定の方向性」

◆麻生氏、尹氏と会談へ きょう訪韓 徴用工問題か

◆大手電力９社赤字 中間決算 燃料費上昇響く▽規制料金 値上げ検討

◆トヨタ、純利益２３％減 ４～９月１兆１７１０億円 原材料高響く

◆Ｗ杯カタール大会日本代表 ２６人決定 久保・冨安ら１９人初選出

◆秋の褒章７１７人２９団体▽「職人」面白い小説追求 作家 大沢在昌さん

◆佐賀にオスプレイ 地元漁協が容認へ

◆創業者の長男を任意聴取 王将社長射殺 不適切取引解明へ（続）