【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク外国為替市場では、翌日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果に注目が集まる中、円相場は１ドル＝１４８円台前半を中心に推移した。午後５時現在は１４８円１８～２８銭と、前日同時刻比５２銭の円高・ドル安。