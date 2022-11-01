米国務長官、３～４日に訪独
2022年11月01日21時42分
【ワシントン時事】米国務省は１日、ブリンケン国務長官が３～４日の日程でドイツ北西部ミュンスターを訪問し、先進７カ国（Ｇ７）外相会合に出席すると発表した。外相会合では、ウクライナ支援や食料安全保障、インド太平洋地域での経済協力などを協議する。
米国務長官、３～４日に訪独
2022年11月01日21時42分
【ワシントン時事】米国務省は１日、ブリンケン国務長官が３～４日の日程でドイツ北西部ミュンスターを訪問し、先進７カ国（Ｇ７）外相会合に出席すると発表した。外相会合では、ウクライナ支援や食料安全保障、インド太平洋地域での経済協力などを協議する。
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ウクライナ情勢
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「戦争やめて」のシャツ着用 ウクライナ勢に注意―世界体操(10/30 08:56)
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ロシア将軍また解任 強硬派のチェチェン首長が批判(10/30 06:14)
クリミア軍港に攻撃と発表 艦艇損傷理由に穀物合意「停止」―ロシア(10/30 01:36)
クリミア軍港に無人機攻撃 ロシア艦隊掃海艇が損傷―ウクライナ(10/29 23:31)
「２４年以降もプーチン大統領」 内部で選挙準備―ロシア独立系メディア(10/29 15:02)
ロシア軍、前線で「防衛態勢」 人員・訓練不足が影響か―英分析(10/29 14:53)
対中国政策を「見直し」 ロシア融和に懸念、依存軽減へ―フィンランド外相(10/29 07:22)
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