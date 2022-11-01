米国務長官、３～４日に訪独
2022年11月01日21時42分
【ワシントン時事】米国務省は１日、ブリンケン国務長官が３～４日の日程でドイツ北西部ミュンスターを訪問し、先進７カ国（Ｇ７）外相会合に出席すると発表した。外相会合では、ウクライナ支援や食料安全保障、インド太平洋地域での経済協力などを協議する。
米国務長官、３～４日に訪独
2022年11月01日21時42分
【ワシントン時事】米国務省は１日、ブリンケン国務長官が３～４日の日程でドイツ北西部ミュンスターを訪問し、先進７カ国（Ｇ７）外相会合に出席すると発表した。外相会合では、ウクライナ支援や食料安全保障、インド太平洋地域での経済協力などを協議する。
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