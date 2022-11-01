岐阜県知事がコロナ感染
2022年11月01日21時37分
岐阜県は１日、古田肇知事（７５）が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明した。喉の痛みがあるものの軽症という。
岐阜県知事がコロナ感染
2022年11月01日21時37分
岐阜県は１日、古田肇知事（７５）が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同日に陽性と判明した。喉の痛みがあるものの軽症という。
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