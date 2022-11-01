【ロンドン時事】１日午前のロンドン外国為替市場では、米国の利上げペースが緩和されるとの見方から円買い・ドル売りが活発化し、円相場は１ドル＝１４７円台前半に上昇した。正午現在は１４７円２０～３０銭と、前日午後４時比１円４０銭の大幅な円高・ドル安。