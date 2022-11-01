Ｗ杯代表落選の主な選手 サッカー
2022年11月01日20時41分
▽ＧＫ 谷晃生（湘南）
▽ＤＦ 瀬古歩夢（グラスホッパー）佐々木翔（広島）
▽ＭＦ 原口元気（ウニオンベルリン）旗手怜央（セルティック）
▽ＦＷ 大迫勇也（神戸）古橋亨梧（セルティック）町野修斗（湘南）
Ｗ杯代表落選の主な選手 サッカー
2022年11月01日20時41分
▽ＧＫ 谷晃生（湘南）
▽ＤＦ 瀬古歩夢（グラスホッパー）佐々木翔（広島）
▽ＭＦ 原口元気（ウニオンベルリン）旗手怜央（セルティック）
▽ＦＷ 大迫勇也（神戸）古橋亨梧（セルティック）町野修斗（湘南）
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