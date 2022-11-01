Ｗ杯代表落選の主な選手 サッカー
2022年11月01日20時41分
▽ＧＫ 谷晃生（湘南）
▽ＤＦ 瀬古歩夢（グラスホッパー）佐々木翔（広島）
▽ＭＦ 原口元気（ウニオンベルリン）旗手怜央（セルティック）
▽ＦＷ 大迫勇也（神戸）古橋亨梧（セルティック）町野修斗（湘南）
Ｗ杯代表落選の主な選手 サッカー
2022年11月01日20時41分
▽ＧＫ 谷晃生（湘南）
▽ＤＦ 瀬古歩夢（グラスホッパー）佐々木翔（広島）
▽ＭＦ 原口元気（ウニオンベルリン）旗手怜央（セルティック）
▽ＦＷ 大迫勇也（神戸）古橋亨梧（セルティック）町野修斗（湘南）
関連記事
特集
サッカー
南野、決意新たに サッカーＷ杯代表(11/01 22:31)
サッカーＷ杯代表・談話(11/01 21:59)
吉田「興奮と緊張」 サッカーＷ杯代表(11/01 21:35)
故障者もカタール切符 サッカーＷ杯代表(11/01 21:35)
東京五輪から１０人 平均年齢は２７．８歳―サッカーＷ杯代表(11/01 20:56)
雲、水のように自然体で 「一」並びの大安発表―サッカーＷ杯代表(11/01 20:51)
Ｗ杯代表落選の主な選手 サッカー(11/01 20:41)
中村俊輔、Ｗ杯は「心が震える」 現在も練習を継続(11/01 20:28)
主力に明暗、若手に託す 各ポジションで本職優先―サッカーＷ杯日本代表(11/01 20:12)
川崎の２人、夢の舞台 サッカーＷ杯日本代表(11/01 19:25)
権田、Ｗ杯代表返り咲き サッカー(11/01 19:23)
滑り込んだ相馬「叫んだ」 サッカーＷ杯代表(11/01 19:19)
ロシア大会の悔しさ糧に ３６歳長友、４度目の大舞台へ―サッカーＷ杯代表(11/01 19:08)
変則日程、問われる調整 ばらつき抑えられるか―サッカーＷ杯代表(11/01 18:44)
浅野、無事に吉報 サッカーＷ杯代表(11/01 18:34)
無念のエース 大迫、復調アピールも届かず―サッカーＷ杯日本代表(11/01 18:16)
Ｗ杯代表に吉田、冨安ら 大迫落選、カタール大会に２６人―サッカー(11/01 18:11)
日本、初戦がカギに 欧州は直前までリーグ戦―サッカーＷ杯代表(11/01 17:57)
恩師が喜びと期待 長友の「負けん気は人一倍」―サッカーＷ杯日本代表(11/01 17:47)
主な日本選手の成績（３１日） 欧州サッカー(11/01 17:16)
「野心を期待」 森保監督の一問一答―サッカーＷ杯代表(11/01 16:52)
森保監督「新しい景色を」 吉田ら２６人、大迫落選―サッカーＷ杯代表(11/01 16:37)
イランのＷ杯除外要求 ウクライナ・サッカー協会(11/01 12:28)
欧州サッカー各国リーグ（３１日）(11/01 09:24)
メッシ、集大成Ｗ杯へ好調 昨季超え７得点、アシストはトップ―欧州サッカー(11/01 05:20)
Ｗ杯代表２６人、１日発表 順当見通し、大迫ら注目―サッカー(10/31 17:44)
Ｊリーグ出場停止選手（３１日）(10/31 17:35)
ロドリゲス監督が退任へ Ｊ１浦和(10/31 17:08)
新型コロナの定期検査廃止へ プロ野球とＪリーグ(10/31 16:52)
大谷が現役引退へ クラブ一筋の３７歳―Ｊ１柏(10/31 16:45)
コラム・連載