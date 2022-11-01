日本ハム、コーチ陣発表 プロ野球
2022年11月01日19時39分
日本ハムは１日、来季の１軍コーチ陣を発表した。球団ＯＢの建山義紀氏が投手コーチに、森本稀哲氏は外野守備走塁コーチに就任。元阪神の八木裕氏は打撃コーチに就いた。陣容は次の通り。
▽監督 新庄剛志▽ヘッド 林孝哉▽投手 建山義紀、加藤武治▽打撃 八木裕▽バッテリー 山田勝彦▽内野守備走塁 飯山裕志▽外野守備走塁 森本稀哲▽データ分析担当兼走塁 代田建紀。
日本ハム、コーチ陣発表 プロ野球
2022年11月01日19時39分
日本ハムは１日、来季の１軍コーチ陣を発表した。球団ＯＢの建山義紀氏が投手コーチに、森本稀哲氏は外野守備走塁コーチに就任。元阪神の八木裕氏は打撃コーチに就いた。陣容は次の通り。
▽監督 新庄剛志▽ヘッド 林孝哉▽投手 建山義紀、加藤武治▽打撃 八木裕▽バッテリー 山田勝彦▽内野守備走塁 飯山裕志▽外野守備走塁 森本稀哲▽データ分析担当兼走塁 代田建紀。
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