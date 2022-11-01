【ロンドン時事】１日朝のロンドン外国為替市場では、米国の利上げペースが緩和されるとの見方から円買い・ドル売りが活発化し、円相場は１ドル＝１４７円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４７円５０～６０銭と、前日午後４時比１円１０銭の大幅な円高・ドル安。