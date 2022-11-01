〔決算〕沖縄電、２３年３月期の赤字幅拡大 損益予想を下方修正
2022年11月01日18時14分
沖縄電力＝２０２３年３月期の通期連結純損益予想を４１６億円の赤字（従来予想３０８億円の赤字）に下方修正した。資源価格の高騰や円安の影響で、４月以降、燃料費調整制度の上限価格の超過分が拡大。電力の供給コストが料金収入を上回る状態が続くと見通した。
〔決算〕沖縄電、２３年３月期の赤字幅拡大 損益予想を下方修正
2022年11月01日18時14分
沖縄電力＝２０２３年３月期の通期連結純損益予想を４１６億円の赤字（従来予想３０８億円の赤字）に下方修正した。資源価格の高騰や円安の影響で、４月以降、燃料費調整制度の上限価格の超過分が拡大。電力の供給コストが料金収入を上回る状態が続くと見通した。
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