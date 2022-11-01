証券取引等監視委員会は１日、動画製作などを手掛けるアマナに対し、有価証券報告書等の虚偽記載による金融商品取引法違反で１６５０万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。架空の売り上げを計上するなど不適正な会計処理を行ったという。