黒田東彦日銀総裁は１日の参院財政金融委員会で、大規模な金融緩和が円安・物価高を招いているとの批判に対し「日本経済や物価動向を十分に踏まえ、最も適切な政策を行っている」と語った。その上で「私自身（現在の緩和策が）誤ったものとは考えていない」と強調した。