吉田氏が維新会派離脱
2022年11月01日12時34分
日本維新の会は１日、今夏の参院選で同党候補に不当に金銭を要求したとして除名処分にした吉田豊史衆院議員の会派離脱を衆院事務局に届け出た。新たな勢力分野は次の通り。
自民２６１▽立民・無所属９７▽維新４０▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ新選組３▽無所属５▽欠員２。
吉田氏が維新会派離脱
2022年11月01日12時34分
日本維新の会は１日、今夏の参院選で同党候補に不当に金銭を要求したとして除名処分にした吉田豊史衆院議員の会派離脱を衆院事務局に届け出た。新たな勢力分野は次の通り。
自民２６１▽立民・無所属９７▽維新４０▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ新選組３▽無所属５▽欠員２。
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