政府は１日の閣議で、エジプトとイスラエルの国境地帯で停戦監視に当たる「シナイ半島多国籍軍・監視団（ＭＦＯ）」への自衛官派遣について、１１月末の期限を１年延長することを決めた。２０１９年４月の派遣開始以降、４度目の延長となる。



ＰＫＯ、ノウハウ継承課題 部隊参加途絶える―カンボジア派遣から３０年・陸自

ソマリア沖アデン湾での海賊対処行動と、中東地域での情報収集のための海上自衛隊派遣も、来年１１月１９日まで１年延長した。