香川で鳥インフル ４万羽処分へ
2022年11月01日09時56分
香川県は１日、観音寺市の養鶏場で致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。同県では今季１例目で、全国では岡山県、北海道に次いで３例目となる。県は飼育する約４万羽すべてを殺処分し、半径１０キロ圏内の養鶏場に対する鶏や卵の搬出制限なども求める。
香川で鳥インフル ４万羽処分へ
2022年11月01日09時56分
香川県は１日、観音寺市の養鶏場で致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザの感染を確認したと発表した。同県では今季１例目で、全国では岡山県、北海道に次いで３例目となる。県は飼育する約４万羽すべてを殺処分し、半径１０キロ圏内の養鶏場に対する鶏や卵の搬出制限なども求める。
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