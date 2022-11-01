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１日の朝刊（都内最終版）☆１

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１日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年11月01日07時43分

【１面トップ】
〔朝日〕高所得者　保険料引き上げ　介護保険の６５歳以上　厚労省２４年度検討　低所得者は負担軽減
〔毎日〕１８平方メートルに３００人倒れる　ソウル雑踏事故　六重、七重に　死者計１５４人　日本人２人　身元判明
〔読売〕雑踏事故　ソウル警備計画なし　ハロウィーン　安全指針対象外　駅利用１３万人　昨年の倍　死者１５５人
〔日経〕マンション改修　要件緩和　同意８割に、老朽化対策促す　政府検討　建て替えず長期利用
〔産経〕死傷者　坂の中央６メートルに３００人　「６、７重に積み重なる」　ソウル雑踏事故　２人目邦人　埼玉の１８歳
〔東京〕外貨準備高　日本突出　２１年末　１６１兆円　Ｇ７各国の４～１３倍　９割が外為特会、スリム化望む声　政府慎重「過度な変動に備え」
【共通ニュース】
◆為替介入　１カ月６．３兆円　財務省公表　過去最大の規模
◆ブラジル大統領にルラ氏　６年半ぶり左派政権
◆総務相、規制法違反の認識　収支報告に故人名　野党は辞任要求
◆災害拠点病院で診療停止　大阪、大規模障害　サイバー攻撃か
◆節電要請１２～３月　きょう決定　冬場は７年ぶり（続）

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