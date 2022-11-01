【ニューヨーク時事】週明け３１日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が大幅利上げを続けるとの見方を背景に円売り・ドル買いが広がり、円相場は１ドル＝１４８円台後半に下落した。午後５時現在は１４８円７０～８０銭と、前週末同時刻比１円３２銭の大幅な円安・ドル高。