女子ゴルフの最新世界ランキングが３１日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ上がって９位になった。古江彩佳は二つ下げて２２位。西郷真央は２４位。稲見萌寧が２９位、笹生優花は３０位、山下美夢有は３１位と続き、渋野日向子は３８位。

前週２位のアタヤ・ティティクル（タイ）が初めて１位になり、高真栄（韓国）と入れ替わった。 （時事）