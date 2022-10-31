ＮＹ株、反落
2022年10月31日23時02分
【ニューヨーク時事】週明け３１日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を控えて神経質な商いとなる中、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比１２３．４１ドル安の３万２７３８．３９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８９．２０ポイント安の１万１０１３．２５。
ＮＹ株、反落
2022年10月31日23時02分
【ニューヨーク時事】週明け３１日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を控えて神経質な商いとなる中、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比１２３．４１ドル安の３万２７３８．３９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８９．２０ポイント安の１万１０１３．２５。
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