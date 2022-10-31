時事ドットコムニュース

>

政治

>

岸田首相、二階元幹事長と会食

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

岸田首相、二階元幹事長と会食

2022年10月31日22時13分

岸田文雄首相（写真左）と自民党の二階俊博元幹事長

岸田文雄首相（写真左）と自民党の二階俊博元幹事長

　首相は３１日夜、自民党の元幹事長と東京都内の中国料理店で会食した。二階派の会長代行、岸田派の事務総長、元宿仁党本部事務総長が同席した。会食後、根本氏は記者団に「中国、韓国の外交に至るまで極めて幅広い話をした。しっかり支えるので、首相は思い切ってやってくれということだった」と語った。

岸田首相、麻生副総裁と会食

　首相と根本氏らが退席した後、選対委員長が同店に入り、二階、林両氏と短時間会談した。

関連記事

  • 岸田政権の安保論議に懸念 古賀誠氏
  • 首相動静(10月31日)
  • 岸田首相、公明代表と会食

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

政治用語

政治

もっと見る

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１０月号の特集は「世界で進む分断」。 米中・米ロの対立や米中間選挙、欧州政治情勢など分断の実像に迫る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ