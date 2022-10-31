安西 浩一郎氏（あんざい・こういちろう＝元日立造船副社長）２８日午後８時５８分、心不全のため東京都の病院で死去、７７歳。東京都出身。葬儀は１１月６日午前１０時半から大田区池上１の１の１の池上本門寺で。喪主は妻佳代子（かよこ）さん。連絡先は同社人事部秘書室０６（６５６９）０００３。