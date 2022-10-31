肥料、最大３割値上げ 円安で拍車―ＪＡ全農
2022年10月31日20時47分
全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）は３１日、１１月から来年５月までの肥料価格について、１０月までに比べて最大３１％値上げすると発表した。ロシアによるウクライナ侵攻で原料の供給が滞り、調達費用が膨らんでいたところに急激な円安進行で価格上昇に拍車が掛かった。
肥料、最大３割値上げ 円安で拍車―ＪＡ全農
2022年10月31日20時47分
全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）は３１日、１１月から来年５月までの肥料価格について、１０月までに比べて最大３１％値上げすると発表した。ロシアによるウクライナ侵攻で原料の供給が滞り、調達費用が膨らんでいたところに急激な円安進行で価格上昇に拍車が掛かった。
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