亀田製菓は３１日、「亀田の柿の種」や「ハッピーターン」など人気商品を含む米菓製品２５品目を、２０２３年１月３０日以降、値上げや内容量の変更で実質値上げすると発表した。原料やエネルギーの価格高騰の影響という。

店頭参考価格は示していないが、「ソフトサラダ」など１０品目は出荷価格を５～１１％程度引き上げる。１２品目は価格を据え置いた上で内容量を減らす。１９０グラム入りの亀田の柿の種（６袋詰）は１８０グラムに、１０８グラム入りのハッピーターンは９６グラムにする。３品目は価格と内容量の両方を見直す。