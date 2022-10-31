信金中央金庫＝連結純利益は前年同期比０．１％減の２５９億６１００万円、実質業務純益は３３３億７４００万円（前年同期２２３億２７００万円）。与信関係費用は５億５７００万円の戻し入れ（同３６億９４００万円の戻し入れ）。９月末の金融再生法開示債権（不良債権）残高は２２３億円（３月末は２２４億円）。連結自己資本比率は２３．３８％。