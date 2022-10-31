休校助成金、来年３月まで延長 上限額の特例は廃止―厚労省
2022年10月31日18時35分
厚生労働省は３１日、新型コロナウイルス対策の「小学校休業等対応助成金」の期限を１１月末から来年３月末に延長すると発表した。学校の臨時休校で子どもの世話をするため仕事を休む保護者を引き続き支援する。ただ、助成額の上限を引き上げる特例措置は１１月末で廃止する。
休校助成金、来年３月まで延長 上限額の特例は廃止―厚労省
2022年10月31日18時35分
厚生労働省は３１日、新型コロナウイルス対策の「小学校休業等対応助成金」の期限を１１月末から来年３月末に延長すると発表した。学校の臨時休校で子どもの世話をするため仕事を休む保護者を引き続き支援する。ただ、助成額の上限を引き上げる特例措置は１１月末で廃止する。
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