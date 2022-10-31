撮影監督の金宇満司さん死去
2022年10月31日18時01分
金宇 満司さん（かなう・みつじ＝撮影監督）２７日死去、８９歳。長野県出身。葬儀は１１月５日午前９時３０分から東京都渋谷区西原２の４２の１の代々幡斎場で。喪主は長男保明（やすあき）さん。
岩波映画や石原プロモーションに所属しながら、劇映画やドラマの撮影監督を務めた。主な作品に熊井啓監督の「黒部の太陽」「サンダ館八番娼館 望郷」、テレビドラマ「大都会」「西部警察」など。
撮影監督の金宇満司さん死去
2022年10月31日18時01分
金宇 満司さん（かなう・みつじ＝撮影監督）２７日死去、８９歳。長野県出身。葬儀は１１月５日午前９時３０分から東京都渋谷区西原２の４２の１の代々幡斎場で。喪主は長男保明（やすあき）さん。
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