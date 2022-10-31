大手銀行５行は３１日、１１月の住宅ローン金利を発表した。長期金利の動向を踏まえ、３行が固定期間１０年の基準金利を引き上げた。１０月と比べた上げ幅は、りそな銀行が０．０３％、三井住友銀行が０．１０％、みずほ銀行が０．１５％。三菱ＵＦＪ銀行と三井住友信託銀行は据え置いた。