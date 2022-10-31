Ｊリーグ出場停止選手（３１日）
2022年10月31日17時35分
【Ｊ１】（第３４節）
▽札幌・金子拓郎▽浦和・酒井宏樹▽柏・上島拓巳、戸嶋祥郎▽Ｆ東京・バングーナガンデ佳史扶▽清水・乾貴士
【Ｊ３】（第３２節）
▽相模原・中原彰吾▽松本・菊井悠介、佐藤和弘▽長野・佐藤祐太▽藤枝・水野泰輔▽鹿児島・星広太
Ｊリーグ出場停止選手（３１日）
2022年10月31日17時35分
【Ｊ１】（第３４節）
▽札幌・金子拓郎▽浦和・酒井宏樹▽柏・上島拓巳、戸嶋祥郎▽Ｆ東京・バングーナガンデ佳史扶▽清水・乾貴士
【Ｊ３】（第３２節）
▽相模原・中原彰吾▽松本・菊井悠介、佐藤和弘▽長野・佐藤祐太▽藤枝・水野泰輔▽鹿児島・星広太
特集
サッカー
欧州サッカー各国リーグ（３１日）(11/01 09:24)
メッシ、集大成Ｗ杯へ好調 昨季超え７得点、アシストはトップ―欧州サッカー(11/01 05:20)
Ｗ杯代表２６人、１日発表 順当見通し、大迫ら注目―サッカー(10/31 17:44)
Ｊリーグ出場停止選手（３１日）(10/31 17:35)
ロドリゲス監督が退任へ Ｊ１浦和(10/31 17:08)
新型コロナの定期検査廃止へ プロ野球とＪリーグ(10/31 16:52)
大谷が現役引退へ クラブ一筋の３７歳―Ｊ１柏(10/31 16:45)
日本にルーツの米国代表 アコスタ、祖母は日本人―サッカー(10/31 15:32)
前を向く吉田と堂安 欧州サッカー(10/31 11:32)
１トップ、軸は大迫 中盤は順当な顔触れ―Ｗ杯サッカー・決断の時、迫る（下）(10/31 11:05)
ＧＫ３人目、川島か谷か ＤＦは順当もけがが不安―Ｗ杯サッカー・決断の時、迫る（上）(10/31 11:04)
主な日本選手の成績（３０日） 欧州サッカー(10/31 10:45)
欧州サッカー各国リーグ（３０日）(10/31 09:41)
伊東、持ち味発揮も 欧州サッカー(10/31 08:22)
冨安、先制点の起点 欧州サッカー(10/31 08:09)
古橋が先制ゴール 伊東はフル出場―欧州サッカー(10/31 08:09)
Ｊ１参入プレーオフ１回戦・岡山―山形(10/30 22:19)
Ｊ１参入プレーオフ１回戦・熊本―大分(10/30 22:19)
岡山、プランはまらず Ｊ１参入プレーオフ(10/30 20:13)
ＩＮＡＣ神戸が連勝 ＷＥリーグ(10/30 19:23)
やっと届けた歓喜の舞 カズ、日々の準備実る―サッカー(10/30 19:15)
勢いに乗る山形 攻めの姿勢崩さず―Ｊ１参入プレーオフ(10/30 18:44)
５５歳カズが最年長ゴール 公式戦５年ぶり、「ダンス」披露―ＪＦＬ(10/30 18:23)
大分、１年で復帰ならず Ｊ１参入プレーオフ(10/30 18:21)
熊本、初Ｊ１へ前進 開始２０秒の失点はね返す―Ｊ１参入プレーオフ(10/30 18:12)
熊本、山形が２回戦へ 岡山と大分は敗退―Ｊ１参入プレーオフ(10/30 16:13)
主な日本選手の成績（２９日） 欧州サッカー(10/30 14:14)
欧州サッカー各国リーグ（２９日）(10/30 12:06)
鎌田、好調維持 欧州サッカー(10/30 12:06)
フラメンゴが南米クラブ王者 サッカー(10/30 11:20)
コラム・連載