男子ゴルフの最新世界ランキングが３０日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず１９位だった。比嘉一貴は８３位、桂川有人は１０８位。星野陸也は１３２位から１１３位に上がった。１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）