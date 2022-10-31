Ｊ１浦和は３１日、スペイン出身のリカルド・ロドリゲス監督（４８）が今季限りで退任すると発表した。契約の解除で合意した。

ロドリゲス氏は、徳島を率いて２０２０年にＪ２優勝を果たし、昨季から浦和を指揮。１年目で天皇杯全日本選手権制覇に導き、今季もアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）で決勝（来年２月）に進出した。一方で、リーグ戦は前半戦で低迷。最終節を残して８位と、優勝争いに絡めなかった。