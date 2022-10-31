ＪＶＣケンウッドは３１日、八王子事業所（東京都八王子市）の土地を売却すると発表した。譲渡先は国内の事業法人だが、詳細は明らかにしていない。２０２３年３月期連結決算に約９６億円の固定資産譲渡益を計上する。