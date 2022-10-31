旭化成、スチレンモノマー値上げ １１月出荷分から
2022年10月31日15時46分
旭化成は３１日、基礎化学品のスチレンモノマーを１１月１日出荷分から値上げすると発表した。円安の進行や原燃料価格高騰により、製造コストが上昇しているため。
旭化成、スチレンモノマー値上げ １１月出荷分から
2022年10月31日15時46分
旭化成は３１日、基礎化学品のスチレンモノマーを１１月１日出荷分から値上げすると発表した。円安の進行や原燃料価格高騰により、製造コストが上昇しているため。
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