ＮＨＬ試合結果（３０日）
2022年10月31日14時05分
デビルズ ７―１ ブルージャケ
ッツ
ワイルド ４―３ ブラックホー
クス
レンジャーズ ３―２ コヨーテス
ダックス ４―３ メープルリー
フス
ゴールデンナ ２―１ ジェッツ
イツ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（３０日）
2022年10月31日14時05分
デビルズ ７―１ ブルージャケ
ッツ
ワイルド ４―３ ブラックホー
クス
レンジャーズ ３―２ コヨーテス
ダックス ４―３ メープルリー
フス
ゴールデンナ ２―１ ジェッツ
イツ
（時事）
特集
スポーツ総合用語
スポーツ総合
クレメンテ賞にドジャースのＪ・ターナー 米大リーグ(11/01 10:11)
谷川航、エース上回る 世界体操(11/01 09:53)
荒れた予選、のまれず 「あん馬以外は１００点」―世界体操・日本男子(11/01 09:51)
欧州サッカー各国リーグ（３１日）(11/01 09:24)
世界体操・談話(11/01 09:19)
日本男子、予選トップ 谷川航と橋本が１、２位通過―世界体操(11/01 09:10)
ワールドシリーズ第３戦、悪天候で順延 米大リーグ(11/01 09:03)
西岡、２回戦へ 男子テニス(11/01 06:27)
「しぶこ」に沸いた３日間 選手も魅了する渋野日向子―女子ゴルフ(11/01 05:21)
メッシ、集大成Ｗ杯へ好調 昨季超え７得点、アシストはトップ―欧州サッカー(11/01 05:20)
畑岡、９位に浮上 女子ゴルフ世界ランク(10/31 23:52)
ＥＮＥＯＳが２回戦へ トヨタ、東京ガスも―社会人野球日本選手権(10/31 22:20)
ルカク、太もも裏負傷 サッカー・ベルギー代表(10/31 21:19)
世界リレー、２５年に延期 陸上(10/31 21:00)
雪の大切さ、絵本で啓発 元モーグル選手、上村愛子さんが制作携わる(10/31 20:14)
太田ＩＯＣ委員が懸念 「意思決定が曖昧」―札幌五輪招致(10/31 19:35)
２４年、スケートは北海道 冬季国民スポーツ大会(10/31 19:28)
トヨタの長谷部、気迫の救援 社会人野球日本選手権(10/31 18:56)
佐野、中川が右肘手術 プロ野球・ＤｅＮＡ(10/31 18:13)
Ｗ杯代表２６人、１日発表 順当見通し、大迫ら注目―サッカー(10/31 17:44)
Ｊリーグ出場停止選手（３１日）(10/31 17:35)
松山、変わらず１９位 男子ゴルフ世界ランク(10/31 17:32)
ＤｅＮＡの宮崎は現状維持 プロ野球・契約更改(10/31 17:19)
ロドリゲス監督が退任へ Ｊ１浦和(10/31 17:08)
水戸でオールスター開催 Ｂリーグ(10/31 17:06)
新型コロナの定期検査廃止へ プロ野球とＪリーグ(10/31 16:52)
大谷が現役引退へ クラブ一筋の３７歳―Ｊ１柏(10/31 16:45)
ソフトバンクの千賀、海外ＦＡ権行使表明 プロ野球(10/31 16:44)
オリックスの宮城、切り替えて好結果 エースの背を追って(10/31 16:43)
京口、寺地とも計量パス １日に世界王座統一戦―ボクシング・Ｌフライ級(10/31 16:39)
コラム・連載