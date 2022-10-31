共産・志位委員長がコロナ感染
2022年10月31日12時26分
衆院は３１日、共産党の志位和夫委員長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。３０日に陽性と判明し、自宅待機している。
共産・志位委員長がコロナ感染
2022年10月31日12時26分
衆院は３１日、共産党の志位和夫委員長が新型コロナウイルスに感染したと発表した。３０日に陽性と判明し、自宅待機している。
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