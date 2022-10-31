女子テニスの最新世界ランキングが３１日付で発表され、大坂なおみ（フリー）は前週から一つ上げて４２位だった。内島萌夏（フリー）は１０５位、日比野菜緒（ブラス）は１４４位、土居美咲（ミキハウス）は１５０位。１位はイガ・シフィオンテク（ポーランド）。 （時事）